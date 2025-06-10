Крымский полуостров: погода 11 июня

В течение трое суток (11-13 июня) область повышенного атмосферного давления продолжит формировать погоду на полуострове.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в дневные часы 12-13 июня местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 25…30°, в горах 19…24°. В конце текущей недели ожидаются кратковременные дожди и дальнейшее понижение дневной температуры воздуха до 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».