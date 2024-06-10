Крымский полуостров: погода 11 июня

В ближайшие двое суток 11 и 12 июня в Крыму сохранится жаркая погода.

Без осадков, лишь днем 12 июня вероятны локальные дожди с грозами. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, на побережье до 24°; днем 30…35°, в горах до 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.