Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 11 июня
актуально в республике
ский полуостров: погода 11 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 11 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:49 10.06.2024

В ближайшие двое суток 11 и 12 июня в  Крыму сохранится жаркая погода.

Без осадков, лишь днем 12 июня вероятны локальные дожди с грозами. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, на побережье до 24°; днем 30…35°, в горах до 22…27°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.