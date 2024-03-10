Крымский полуостров: погода 11 марта

В начале рабочей недели (11-12 марта) в Крыму сохранится сухая погода.

Ночью и утром местами вероятен туман. В понедельник (11 марта): ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с; температура воздуха ночью -4…+1°, днем +9…+14°, в горах +3…+8°. Во вторник (12 марта) ветер юго-восточный местами дальнейшее усиление до 15-20 м/с; температура воздуха постепенно повысится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».