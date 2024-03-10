Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 11 марта
актуально в республике
ский полуостров: погода 11 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 11 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:02 10.03.2024

В начале рабочей недели (11-12 марта) в Крыму сохранится сухая погода.

Ночью и утром местами вероятен туман. В понедельник (11 марта): ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с; температура воздуха ночью -4…+1°, днем +9…+14°, в горах +3…+8°. Во вторник (12 марта) ветер юго-восточный местами дальнейшее усиление до 15-20 м/с; температура воздуха постепенно повысится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.