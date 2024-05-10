Крымский полуостров: погода 11 мая

В ближайшие сутки (11 мая) в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье до +12°; в степных и предгорных районах заморозки до -2°; днем +18…+23°, в горах +12…+17°. 12 и 13 мая погода будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в южных районах и в горах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на побережье до +13°; дневная температура понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».