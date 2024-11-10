Крымский полуостров: погода 11 ноября

В ближайшие двое суток (11-12 ноября) погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на южном побережье до +10°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 6 ноября

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