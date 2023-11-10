Крымский полуостров: погода 11 ноября

В выходные дни характер погоды изменится: 11 ноября ночью без осадков, днем пройдут дожди.

Температура воздуха ночью 4…9°, на побережье до 13°; днем 15…20°, в горах 9…14°. В воскресенье пройдут дожди, ночью местами сильные. Температура воздуха ночью и днем составит 12…17°, в горах 6…11°. Ветер в субботу юго-восточный, в воскресенье юго-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».