Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 11 ноября
актуально в республике
ский полуостров: погода 11 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 11 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:48 10.11.2023

В выходные дни характер погоды изменится: 11 ноября ночью без осадков, днем пройдут дожди.

Температура воздуха ночью 4…9°, на побережье до 13°; днем 15…20°, в горах 9…14°. В воскресенье пройдут дожди, ночью местами сильные. Температура воздуха ночью и днем составит 12…17°, в горах 6…11°. Ветер в субботу юго-восточный, в воскресенье юго-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.