Крымский полуостров: погода 11 октября

В пятницу (11 октября) преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 18°; днем 21…26°, в горах 15…20°. В субботу (12 октября) ночью без осадков, днем зона холодного атмосферного фронта вызовет в Крыму дожди, местами сильные с грозами. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 12