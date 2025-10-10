Крымский полуостров: погода 11 октября

В выходные дни (11-12) октября, благодаря влиянию зоны холодного атмосферного фронта, на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди, 11 октября в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В субботу ветер северо-западный 10-15 м/с, на ЮБК и в горах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 9…13°, в горах 5…7°; днем 13…17°, в горах 8…11°. В воскресенье ветер ослабеет: северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Ночная температура воздуха понизится на 2-3°, дневная без изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».