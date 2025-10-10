Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 11 октября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 11 октября

Крымский полуостров: погода 11 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:48 10.10.2025

В выходные дни (11-12) октября, благодаря влиянию зоны холодного атмосферного фронта, на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди, 11 октября в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В субботу ветер северо-западный 10-15 м/с, на ЮБК и в горах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 9…13°, в горах 5…7°; днем 13…17°, в горах 8…11°. В воскресенье ветер ослабеет: северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Ночная температура воздуха понизится на 2-3°, дневная без изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 7 октября
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x