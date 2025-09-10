Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 11 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:20 10.09.2025

До конца рабочей недели 11 и 12 сентября погода в  Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Без осадков, лишь ночью 11 сентября местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем 21…26°, в горах 15…20°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

