Крымский полуостров: погода 11 сентября

До конца рабочей недели 11 и 12 сентября погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления.
Без осадков, лишь ночью 11 сентября местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем 21…26°, в горах 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
