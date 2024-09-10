Крымский полуостров: погода 11 сентября

В ближайшие двое суток (11-12 сентября) в Крыму без существенных осадков, лишь днем 12 сентября местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 23°; днем 26…31°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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