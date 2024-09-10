Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 11 сентября
актуально в республике
ский полуостров: погода 11 сентября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 11 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:58 10.09.2024

В ближайшие двое суток (11-12 сентября) в Крыму без существенных осадков, лишь днем 12 сентября местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 23°; днем 26…31°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.