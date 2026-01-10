Крымский полуостров: погода 11 января

В ближайшие сутки 11 января Балканский циклон обусловит в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки.

В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура воздуха 11 января ночью и днем +2…+7°, на южном и восточном побережье до +10° с понижением к вечеру -2…+3°. 12 января осадки постепенно ослабеют, на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-10°, на южном побережье 0…-4°, днем -4…+1°, в горах -5…-9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».