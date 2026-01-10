Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 11 января
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 11 января
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 11 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:49 10.01.2026

В ближайшие сутки 11 января  Балканский циклон обусловит в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки.

В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный  с переходом  на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура воздуха 11 января ночью и днем +2…+7°, на южном и восточном побережье до +10° с понижением к вечеру -2…+3°. 12 января осадки постепенно ослабеют, на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-10°,  на южном побережье 0…-4°, днем -4…+1°, в горах -5…-9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.