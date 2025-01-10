Крымский полуостров: погода 11 января

В субботу — 11 января — ночью без осадков.

Днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха понизится и составит ночью и днем +5…+10°. В воскресенье (12 января) ожидается мокрый снег, снег, вечером в отдельных районах вероятны сильные осадки; дальнейшее похолодание ночью до -3…+2°, на южном побережье до +6°; днем до 0…+5°, в до горах -1…-3°. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».