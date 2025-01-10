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Крымский полуостров: погода 11 января
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 11 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:16 10.01.2025

В субботу — 11 января — ночью без осадков.

Днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами порывы  до 16 м/с. Температура воздуха понизится и составит ночью и днем +5…+10°. В воскресенье (12 января) ожидается мокрый снег, снег, вечером в отдельных районах вероятны сильные осадки; дальнейшее похолодание  ночью до -3…+2°, на южном побережье до +6°; днем  до 0…+5°, в  до горах -1…-3°. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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