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Крымский полуостров: погода 12 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 12 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:16 11.04.2025

12 апреля южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут  дожди, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер  северо-западный ветра 15-20 м/с, местами  усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3°; днем +4…+9°; в горах ночью  и днем 0…-5°.  В воскресенье (13 апреля) осадки постепенно прекратятся. Ночные температуры воздуха существенно не изменятся, дневные повысятся на 4-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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