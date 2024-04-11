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ский полуостров: погода 12 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 12 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:53 11.04.2024

В ближайшие двое суток поле повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму теплую и сухую погоду.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных районах усилится до 16 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на побережье до +15°; днем +20…+25°, в горах +13…+18°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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