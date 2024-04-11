Крымский полуостров: погода 12 апреля

В ближайшие двое суток поле повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму теплую и сухую погоду.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных районах усилится до 16 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на побережье до +15°; днем +20…+25°, в горах +13…+18°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.