Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 12 августа
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 12 августа
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 12 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:35 11.08.2025

На текущей рабочей неделе погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия Азорского антициклона.

Без осадков. Ветер 12 августа северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с; в последующие дни (13,14 и 15 августа) северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 23°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 7 августа
Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x