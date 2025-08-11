Крымский полуостров: погода 12 августа

На текущей рабочей неделе погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия Азорского антициклона.
Без осадков. Ветер 12 августа северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с; в последующие дни (13,14 и 15 августа) северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 23°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
