Крымский полуостров: погода 12 декабря

В ближайшие два дня 12 и 13 декабря холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму дожди.

Днем 12 декабря в центральных, южных и восточных районах сильные, 13 декабря в горах мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 12 декабря: ночью +2…+7°, в горах около 0°; днем +7…+12°, в горах +1…+6°. 13 декабря ночью и днем +2…+7°, в горах около 0°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».