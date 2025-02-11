Крымский полуостров: погода 12 февраля

В ближайшие двое суток (12-13) февраля погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром 12 февраля местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, на южном побережье около 0°; днем 0…+5°, в горах -1…-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 6 февраля

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