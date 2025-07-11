Крымский полуостров: погода 12 июля

В предстоящие выходные дни (12 и 13 июля) зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела обусловит в отдельных районах полуострова кратковременные грозовые дожди.
Ночью местами ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье до 25°; днем 32…37°, в горах 25…30°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму