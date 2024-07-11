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ский полуостров: погода 12 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 12 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:35 11.07.2024

12 июля Крым по-прежнему будет находиться во власти  тропических воздушных масс.

На полуострове сохранится аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха  на 7° выше климатической нормы. В отдельных районах полуострова вероятны кратковременные грозовые дожди. Днем температура воздуха будет  достигать 33…38°, ночью составит 21…26°, в горах 18…20°. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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