Крымский полуостров: погода 12 июля

12 июля Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс.

На полуострове сохранится аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. В отдельных районах полуострова вероятны кратковременные грозовые дожди. Днем температура воздуха будет достигать 33…38°, ночью составит 21…26°, в горах 18…20°. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».