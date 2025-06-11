Крымский полуостров: погода 12 июня

В четверг и в пятницу (12-13 июня) погоду на полуострове будет определять область пониженного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 23°; днем 24…29°, в горах 17…22°. В субботу и в воскресенье небо покроется облаками, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, дневная температура воздуха понизится до 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 6 июня

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