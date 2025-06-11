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Крымский полуостров: погода 12 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 12 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:59 11.06.2025

В четверг и в пятницу (12-13 июня) погоду на полуострове будет определять область пониженного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков. Ветер  северо-западный 7-12 м/с, в дневные часы  местами порывы  до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 23°; днем 24…29°, в горах 17…22°.  В субботу и в воскресенье небо покроется облаками, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, дневная температура воздуха понизится  до 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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