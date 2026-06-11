Крымский полуостров: погода 12 июня

Ночью без осадков; в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 7-12 м/с, днём 13 июня местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, в горах 11…13°; днем 24…29°, в горах 17…22°, — сообщили в ФГБУ « Крымское УГМС» .

Завтра в праздничный день 12 июня погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, а днём 13 июня – влиянием холодного атмосферного фронта.

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