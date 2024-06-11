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ский полуостров: погода 12 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 12 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:33 11.06.2024

В ближайшие трое суток  12-14 июня в  Крыму сохранится жаркая погода.

Ночью без осадков, в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с; 12 июня местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье до 24°; днем 29…34°, в горах 22…27°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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