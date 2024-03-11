Крымский полуостров: погода 12 марта

Во вторник (12 марта) в Крыму сохранится сухая погода.

Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°; днем +9…+14°, в горах +2…+7°. В последующие двое суток (13-14 марта) атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди, местами сильные; небо затянет облаками. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, 13 марта местами сильный (15-20 м/с). Ночная температура воздуха +4…+9°; дневная 13 марта составит +10…+15°, 14 марта понизится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».