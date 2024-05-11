Крымский полуостров: погода 12 мая

В ближайшие двое суток (12-13 мая) в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду.

Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на побережье до +14°, в степных и предгорных районах заморозки до -2°; днем +16…+21°, в горах +9…+14°. Во вторник (14 мая) погода на полуострове будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +11°; днем +13…+18°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».