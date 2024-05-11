Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 12 мая
актуально в республике
ский полуостров: погода 12 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 12 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:57 11.05.2024

В ближайшие  двое суток  (12-13 мая) в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду.

Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на побережье до +14°, в степных и предгорных районах заморозки до -2°; днем +16…+21°, в горах +9…+14°. Во вторник (14 мая) погода на полуострове будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди. Ветер  северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +11°; днем +13…+18°, в горах +5…+10°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.