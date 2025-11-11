Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 12 ноября
Крымский полуостров: погода 12 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:22 11.11.2025

В ближайшие двое суток погоду Крыма определит холодный атмосферный  фронт.

Во вторник 11 ноября местами  пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем +16…+20°, в горах +12…+14°. В среду 12 ноября ночью местами дождь;  днем дождь, местами сильный. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, в южных районах и в горах 15-20 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится до +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 9

