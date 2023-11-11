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ский полуостров: погода 12 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 12 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:35 11.11.2023

В воскресенье (12 ноября) ночью и утром дождь, местами сильный; днем осадки прекратятся.

Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, в горах 5…10°; днем 15…20°, в горах 7…12°. В понедельник (13 ноября): ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер ослабеет до умеренного. Температура воздуха ночью 3…8°, на побережье до 11°; днем 11…16°, в горах 5…10°. Во вторник (14 ноября): ночью дожди, местами сильные, днем местами дождь. Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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