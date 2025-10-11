Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 12 октября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 12 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 12 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:32 11.10.2025

В ближайшие двое суток 12 и 13 октября погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления.

Местами пройдут дожди. Ночью и утром 12 октября в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, в горах 4…6°; днем 14…17°, в горах 8…12°. В понедельник ветер ослабеет. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 7 октября
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x