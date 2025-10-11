Крымский полуостров: погода 12 октября

Местами пройдут дожди . Ночью и утром 12 октября в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, в горах 4…6°; днем 14…17°, в горах 8…12°. В понедельник ветер ослабеет. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В ближайшие двое суток 12 и 13 октября погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления.

