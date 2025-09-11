Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 12 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:33 11.09.2025

В пятницу и в выходные 12, 13 и 14 сентября погода в  Крыму будет определяться южной частью антициклона с центров в районе Москвы.

Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с, в субботу и в воскресенье 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем завтра 23…26°, в горах 15…20°, в выходные дни на 2-3 градуса прохладней, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

