Крымский полуостров: погода 12 сентября

В пятницу и в выходные 12, 13 и 14 сентября погода в Крыму будет определяться южной частью антициклона с центров в районе Москвы.

Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с, в субботу и в воскресенье 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем завтра 23…26°, в горах 15…20°, в выходные дни на 2-3 градуса прохладней, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

