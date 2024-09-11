Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 12 сентября
актуально в республике
ский полуостров: погода 12 сентября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 12 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:48 11.09.2024

В четверг (12 сентября) атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, днем местами сильные с грозами.

Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 24°; днем 24…29°, в горах 18…23°. В пятницу (13 сентября) еще вероятны локальные небольшие дожди. Температура воздуха существенно не изменится. В предстоящие выходные дни ожидается сухая и по-настоящему летняя погода, дневная температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.