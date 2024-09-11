Крымский полуостров: погода 12 сентября

В четверг (12 сентября) атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, днем местами сильные с грозами.

Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 24°; днем 24…29°, в горах 18…23°. В пятницу (13 сентября) еще вероятны локальные небольшие дожди. Температура воздуха существенно не изменится. В предстоящие выходные дни ожидается сухая и по-настоящему летняя погода, дневная температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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