Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 12 января
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 12 января
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 12 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:37 11.01.2026

В ближайшие двое суток 12 и 13 января в Крыму зима опять вступает в свои права.

Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, 12 января местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-10°, на южном побережье 0…-4°, днем -4…+1°, в горах -5…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.