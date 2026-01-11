Крымский полуостров: погода 12 января

В ближайшие двое суток 12 и 13 января в Крыму зима опять вступает в свои права.

Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, 12 января местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-10°, на южном побережье 0…-4°, днем -4…+1°, в горах -5…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

