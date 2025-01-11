Крымский полуостров: погода 12 января

В ближайшие двое суток (12-13 января) погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами.

В воскресенье (12 января) ожидается дождь, мокрый снег, в горах снег; в южных, центральных и восточных районах сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха понизится и составит: ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°.; днем +2…+7°, в горах -1…-3°. В понедельник (13 января) ночью ночью мокрый снег, снег в южных, центральных и восточных районах местами сильные осадки; днем осадки постепенно прекратятся. На дорогах гололедица. Температура воздуха понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».