Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 13 апреля
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 13 апреля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 13 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:17 12.04.2025

Пройдут небольшие осадки (ночью в виде снега, днем в виде дождя), 14 апреля осадки в Крыму постепенно прекратятся.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха 13 апреля ночью 0…+5° в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -3°; днем +7…+12°;  в горах ночью -3…-5°, днем около 0°. 14 апреля: температура ночью существенно не изменится, днем заметно повысится и составит: +12…+17°, в горах +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 11 апреля
Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x