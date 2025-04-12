Крымский полуостров: погода 13 апреля

Пройдут небольшие осадки (ночью в виде снега, днем в виде дождя), 14 апреля осадки в Крыму постепенно прекратятся.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха 13 апреля ночью 0…+5° в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -3°; днем +7…+12°; в горах ночью -3…-5°, днем около 0°. 14 апреля: температура ночью существенно не изменится, днем заметно повысится и составит: +12…+17°, в горах +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».