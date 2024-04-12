Крымский полуостров: погода 13 апреля

В субботу, 13 апреля, слабо-выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию Крыма.

В отдельных районах вероятны небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, на южном побережье до +15°; днем +19…+24°, в горах +10…+15°. В воскресенье и в начале рабочей недели тепло и сухо. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, на побережье до +16°; днем +20…+25°, в горах +14…+19°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».