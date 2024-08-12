Крымский полуостров: погода 13 августа

В ближайшие сутки (13 августа) погоду в Крыму будет определять малоактивный атмосферный фронтальный раздел.

Ночью без осадков; днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, в отдельных районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 24°; днем 27…32°, в горах 21…26°. В последующие двое суток ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Температура воздуха без существенных изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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