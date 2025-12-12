Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 13 декабря
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 13 декабря

Крымский полуостров: погода 13 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:01 12.12.2025

В субботу 13 декабря арктический холодный фронт вызовет в Крыму местами дожди, в горах со снегом, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, ночью и утром на ЮБК и в горах порывы до 25 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +2…+7°, в горах 0…-5. В воскресенье 14 декабря осадки прекратятся, ветер ослабеет до 3-8 м/с. Ночная температура воздуха опустится до отрицательных значений и составит 1-6° мороза, на ЮБК 0-2°тепл, дневная ожидается +3…+8°, в горах около 0°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.