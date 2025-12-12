Крымский полуостров: погода 13 декабря

В субботу 13 декабря арктический холодный фронт вызовет в Крыму местами дожди, в горах со снегом, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, ночью и утром на ЮБК и в горах порывы до 25 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +2…+7°, в горах 0…-5. В воскресенье 14 декабря осадки прекратятся, ветер ослабеет до 3-8 м/с. Ночная температура воздуха опустится до отрицательных значений и составит 1-6° мороза, на ЮБК 0-2°тепл, дневная ожидается +3…+8°, в горах около 0°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

