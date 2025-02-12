Крымский полуостров: погода 13 февраля

До конца рабочей недели в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 13 февраля -2…-7°, на южном побережье 0…+2°; днем -1…+4°, на южном побережье до +7°. 14 февраля ночная температура без существенных изменений, дневная повысится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».