Крымский полуостров: погода 13 февраля

В ближайшие сутки в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Гололедица. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, на южном побережье 0…-2°; днем +3…+8°. В субботу 15 февраля ночью без осадков; днем прохождение атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег; местами сильные осадки, гололед, гололедицу, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха составит: ночью -3…+2°, на южном побережье до +6°; днем +3…+8°, с понижением к вечеру до 0…-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».