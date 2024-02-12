Крымский полуостров: погода 13 февраля

Во вторник и в среду (13-14 февраля) в Крыму ожидается неустойчивая погода.

В ночные часы без существенных осадков, в дневное время пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с (умеренный). Температура воздуха 13 февраля: ночью +6…+11°; днем +12…+17°, в горах +6…+11°. 14 февраля температура воздуха понизится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.