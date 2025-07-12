Крымский полуостров: погода 13 июля

В воскресенье (13 июля) зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди.
Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 18…23°; днем 32…37°, в горах 25…30°. В понедельник (14 июня) осадки прекратятся, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму