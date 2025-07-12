Крымский полуостров: погода 13 июля

Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 18…23°; днем 32…37°, в горах 25…30°. В понедельник (14 июня) осадки прекратятся, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.