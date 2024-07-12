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ский полуостров: погода 13 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 13 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:17 12.07.2024

В ближайшие трое суток (13-15 июля) Крым, по прежнему, будет находиться во власти тропических воздушных масс.

На полуострове будет сухо и жарко. Днем температура воздуха будет достигать 31…36°, ночью 20…25°, на побережье до 28°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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