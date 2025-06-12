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Крымский полуостров: погода 13 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 13 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:17 12.06.2025

В пятницу, субботу и воскресенье (13-15 июня) погоду на полуострове будет определять область пониженного атмосферного давления.

13 июня преимущественно без осадков. Днем 14 июня, в течение суток 15 июня погода на полуострове будет определяться зоной холодного фронта. Днем 14 июня в течение суток 15 июня пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер  северо-западный, западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 13 июня: ночью 13…18°, на побережье до 21°; днем 22…27°, в горах 15…20°. В субботу и в воскресенье температура воздуха понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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