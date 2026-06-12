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Крымский полуостров: погода 13 июня

Крымский полуостров: погода 13 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:10 12.06.2026

В ближайшие сутки 13 июня атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, утром и днем местами сильные ливни, грозы, град.

Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, в горах 11…13°; днем 24…29°, в горах 17…22°. В последующие сутки 14 июня местами кратковременные дожди, грозы. Температурный фон существенно не изменится. Ветер северо-западный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

 

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