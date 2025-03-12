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Крымский полуостров: погода 13 марта
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 13 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:03 12.03.2025

До конца рабочей недели погода в Крыму будет определяться воздушными массами, поступающими с районов Средиземного моря.

Сохранится сухая теплая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем +20…+25°, на побережье и в горах +14…+19°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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