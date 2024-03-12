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ский полуостров: погода 13 марта
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 13 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:35 12.03.2024

13 марта атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди, местами сильные; небо затянет облаками.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, 13 марта местами сильный (15-20 м/с). Ночная температура воздуха +4…+9°; дневная 13 марта составит +10…+15°, 14 марта понизится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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