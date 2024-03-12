Крымский полуостров: погода 13 марта

13 марта атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди, местами сильные; небо затянет облаками.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, 13 марта местами сильный (15-20 м/с). Ночная температура воздуха +4…+9°; дневная 13 марта составит +10…+15°, 14 марта понизится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.