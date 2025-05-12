Крымский полуостров: погода 13 мая

В ближайшие трое суток (13-15 мая) в Крыму сохранится прохладная погода, благодаря поступлению на полуостров воздушных масс с северо-запада.

Значения средней суточной температуры будут на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье до +10°; днем +14…+19°, в горах +8…+13°, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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