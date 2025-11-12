Крымский полуостров: погода 13 ноября

До конца рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода.

Высотный циклон, расположенный над полуостровом, обеспечит неустойчивый характер погоды. В четверг 13 ноября небольшой дождь, днем в южных районах сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, в горах 0…+3°; днем +10…+13°, в горах +4…+6°. В пятницу 14 ноября местами пройдут небольшие дожди, в горах ночью с мокрым снегом. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».