Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 13 ноября
Новости Республики

Крымский полуостров: погода 13 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:09 12.11.2025

До конца рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода.

Высотный циклон, расположенный над полуостровом, обеспечит неустойчивый характер погоды. В четверг 13 ноября небольшой дождь, днем в южных районах сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, в горах 0…+3°; днем +10…+13°, в горах +4…+6°. В пятницу 14 ноября местами пройдут небольшие дожди, в горах ночью с мокрым снегом. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС». 

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 7 ноября
Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x