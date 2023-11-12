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ский полуостров: погода 13 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 13 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:41 12.11.2023

В начале рабочей недели в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

В понедельник (13 ноября): ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, на побережье  до 12°; днем 12…17°, в горах 6…11°. Во вторник (14 ноября): ночью  местами дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков крыма — здесь.

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