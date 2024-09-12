Крымский полуостров: погода 13 сентября

Атмосферный фронтальный раздел медленно покидает территорию Крыма, поэтому ночью в пятницу (13 сентября) еще вероятны локальные небольшие грозовые дожди, днем без осадков.

В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°; днем 24…29°, в горах 17…22°. В предстоящие выходные дни ожидается сухая и по-настоящему летняя погода. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 27…32°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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