Крымский полуостров: погода 13 января

В ближайшие сутки (13 января) погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами.

Ночью и утром ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега,гололед. Днем местами мокрый снег, снег. Гололедица. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, местами до 18 м/с; днем ветер ослабеет ло умеренного. Температура воздуха ночью и днем -1…+4°; в горах -2…-5°. 14-15 января погода на полуострове будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков.Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2…-7°, на южном побережье -1…+4°; днем 0…+5°, в горах -1…-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».