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Крымский полуостров: погода 13 января
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 13 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:02 12.01.2025

В ближайшие  сутки (13 января) погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами.

Ночью и утром ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега,гололед. Днем местами мокрый снег, снег. Гололедица. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, местами до 18 м/с; днем ветер ослабеет ло умеренного. Температура воздуха  ночью и днем -1…+4°; в горах -2…-5°. 14-15 января погода на полуострове  будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков.Ветер северо-восточный  умеренный. Температура воздуха ночью -2…-7°, на южном  побережье -1…+4°; днем 0…+5°, в горах -1…-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

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