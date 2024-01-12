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ский полуостров: погода 13 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 13 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:24 12.01.2024

В выходные дни в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, лишь в субботу ночью без осадков. На дорогах гололедица. Ветер  северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с (умеренный), ночью в субботу и днем в воскресенье местами  порывы до 15-20 м/с (сильный). Температура воздуха в субботу: ночью

-11…-16°, на ЮБК -8…-10°; днем -5…-10°,  с повышением во второй половине дня до 0…-5°. В воскресенье ночью мороз ослабеет до  -2…-7°, на  ЮБК до 0°; днем потеплеет до 0…+5°, — отмечают в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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